Une présence, un charisme qui ne laisse personne indifférent. C’est en réinterprétant le tube “Réseaux” de Niska que Sidoine avait bluffé trois coachs. “C’est le goût du risque par excellence. Je le trouve terriblement moderne,” confie Jenifer. Pour cette épreuve des K0, Sidoine a choisit de faire le grand écart en proposant “Un samedi soir sur la Terre” de Francis Cabrel. “J’ai envie de montrer aussi ma sensibilité. Ce que je vais montrer, c’est moi,” confie le talent. Lors de son coaching, Jenifer le sent un petit peu en dessous de ses capacités. Sidoine est stressé et doit aussi accepter de se désinhiber davantage selon Jenifer. Va-t-il réussir son pari ?





“Musicalement, il n’a pas trahi et je pense que Francis Cabrel serait heureux de cette reprise” commente Julien Clerc. “Mais vous me laissez un peu perplexe pour vous dire la vérité. Je pense que vous vous cachez derrière votre instrument”. “Tu es à ta place ici et tu dois l’assumer à 100%. Franchement, tu n’avais pas besoin de la machine sur cette performance,” ajoute Mika. “J’ai aussi envie de m’en séparer parce qu’en vrai, je ne suis pas là pour être musicien. Je suis là pour être chanteur,” se défend Sidoine. Pour répondre, Jenifer appuie sur le buzzer ! Sidoine est le deuxième coup de coeur de Jenifer pour la soirée et s’envole directement pour les Battles.







