Les quatre fauteuils se sont retournés sur les Scam Talk aux auditions à l’aveugle. Ils sont complémentaires, urbains et énergique. Ils forment le seul duo de la saison ! “Je les trouve super créatifs,” confie leur coach. Sur la scène des KO, ils ont décidé de revisiter “Sexy Back” de Justin Timberlake. Le piège ? Chanter et bouger en même temps ! Vont-ils parvenir à convaincre Soprano ?



“Sexy Back” (Justin Timberlake)

Jenifer les a préféré sur les auditions à l’aveugle même si cette nouvelle performance est toujours aussi originale. Soprano n’hésite pas longtemps pour les placer en zone rouge. Il ne lui reste plus qu’une place et 5 talents attendent d’être fixés sur leur sort en zone rouge Pour Soprano, c’est l’heure du choix ultime et il ne reste plus qu’une place dans son équipe pour les battles. Ils sont encore 7 talents placés en zone rouge, à espérer s’y rendre : Pearl, Adrian Byron Burns, Clacky, Adrien, Scam Talk et Monstre. Un choix difficile… “Le choix que j’ai envie de faire aujourd’hui c’est Scam Talk,” balance Soprano. Ils décrochent donc la sixième place tant convoitée de la soirée.









