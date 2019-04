Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Geoffrey, 19 ans, s’était présenté sur la scène des auditions à l’aveugle en s’accompagnant à la guitare. Sa performance toute en retenue sur le tube de Tom Walker, “Leave a light on”, avait donné des frissons aux quatre coachs. “Aux auditions à l’aveugle, j’étais bluffé. On sent que c’est frais, c’est moderne. Ça te donne envie de le coacher et de le pousser dans ses retranchements,” confie en coulisses Soprano.

“Macarena” (Damso)

Pour cette soirée des KO, Geoffrey danse “la macarena” de Damso. Une performance bien différente de sa première scène dans The Voice. Cette fois, Geoffrey a laissé tomber la guitare pour faire le show. A la fin de sa prestation, Soprano demande l’avis de ses camarades coachs au sujet de son talent. “Mets-le en zone rouge,” se contente d’ironiser Jenifer. A-t-elle déjà l’intention de lui voler son talent ? “Lui c’est Monsieur Coolitude. il est cool dans sa voix. Il danse extrêmement bien et moi il m’a énormément convaincu dans cette performance,” commente Julien Clerc.



Soprano prend le risque de le placer en zone rouge. Un coach va-t-il tenter de le voler ? Ce n’est pas un mais trois coachs qui se battent maintenant pour récupérer Geoffrey dans leur équipe. C’est alors au talent de choisir qui sera son nouveau coach… Geoffrey choisi Jenifer pour l’accompagner jusqu’à la prochaine étape. Destination les battles !



