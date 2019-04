Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Pour gagner sa vie, Godi 22 ans, est bûcheron avec son papa. Aujourd’hui, il rêve d’être chanteur à plein temps. Aux auditions à l’aveugle, son rap endiablé sur la scène de The Voice avait séduit deux coachs. “Godi, c’est l’un des soleils de mon équipe,” confie en coulisses Soprano.



“Moi j’ai pas” (Soprano)

Il avait promis de “découper” une des chansons de son coach. Pour la soirée des KO, il reprend “Moi j’ai pas”. “Cette chanson ne m’appartiendra pas ce soir alors il ne doit pas la chanter pour moi,” explique Soprano. “Il me manque Godi !” Godi tient sa promesse sur la scène des KO de The Voice mais va-t-il convaincre son coach de lui faire confiance pour la suite ? “Moi je suis juste moi, Godi et basta !” “Vous l’avez très bien fait et vous l’avez chanté à votre façon. J’ai été très pris par votre performance,” commente Julien Clerc. Mika a aimé l’attitude cool combiné à l’excellence. Soprano doit être juste avec tous ses talents et demande à Godi d’aller patienter en zone rouge. Sauf si un autre coach en décide autrement et c’est le cas de … Mika ! Direction les battles dans l’équipe de son nouveau coach. Avec Godi et Virginie, volés à Soprano, Mika a finalisé son équipe pour les battles.





