Aux auditions à l’aveugle, ce joyeux trublion a fait l’unanimité auprès des coachs grâce à son énergie positive. “Maxime c’est le soleil, la fraîcheur,” commente Soprano. Celui qui avait chanté “Les élucubrations d’Antoine” a rejoint l’équipe des rappeurs. Mais pas question de changer d’univers pour autant. Pour cette nouvelle soirée des KO, Maxime Cassady va tenter de convaincre son coach avec une reprise de Jerry Lee Lewis, “Great balls of fire”. “Je veux que tu prennes Julien Clerc pour le faire danser,” confie le talent à son coach.



“Great balls of fire” (Jerry Lee Lewis)

“Ce soir, j’attends de Maxime qu’il soit libre,” demande Soprano. Va-t-il relever le défi ? Et ça démarre très fort puisqu’à peine la prestation rock'n'roll et folle de Maxime terminée, Soprano buzze le coup de coeur. Ticket gagnant pour les battles ! “Il est resté lui-même. Il fait le show, il s’amuse. On voit qu’il est heureux et moi j’adore ce mec !” justifie Soprano. “Moi, il m’a bluffé. Honnêtement, je ne serais pas capable de faire ça,” commente Julien Clerc.



