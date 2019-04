Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Pour cette soirée des KO de Soprano, c’est au tour de Mayeul de se jeter dans l’arène. Aux auditions à l’aveugle, ce rappeur explosif avait laissé bouche bée Jenifer et Soprano en emmenant un morceau rock dans son univers urbain. “Ça rappe dur. Il y a de l’ambiance, de l’énergie,” se rappelle son coach. “Mon but avec cette chanson, c’est de prouver que c’est sur la scène que je veux être”. Il se présente "comme un gladiateur dans l’arène".



“L’arène” (Caribbean Dandee)

“Je suis charmée par Mayeul depuis les auditions à l’aveugle. Tu imposes quelque chose quand tu arrives sur le plateau. Mais je te trouve trop agressif dès le début. J’aurais préféré découvrir une partie plus douce et plus délicate de toi,” commente Jenifer. Soprano buzze le coup de coeur. Mayeul gagne son billet pour les battles ! “C’est dingue, c’est un truc de malade… Je suis aux anges !” confie en coulisses Mayeul.



