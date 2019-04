Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 20 avril, TF1 diffusait la troisième soirée KO de The Voice. Retour sur les coups de coeur de Soprano !

MAXIME CASSADY

Premier talent à se lancer sur la scène des KO ce samedi 20 avril, Maxime Cassady. Le talent a chanté “Great Balls of Fire” de Jerry Lee Lewis.







MAYEUL

Mayeul a repris “L’arène” des Caribbean Dandee. “C’était le plus studieux de tous les coachings et il a assuré,” commente son coach.







VAY

Vay a choisi un titre des années 60 de The Mamas and The Papas, “California dreamin’”. “C’est vraiment le genre d’artiste que j’aime beaucoup,” réitère Soprano.







FANSWA

Quatrième talent à compléter l’équipe de Soprano : Fanswa. Le talent guadeloupéen a interprété “Les feuilles mortes” d’Yves Montand pour décrocher son billet pour les battles. “J’ai aimé pouvoir mélanger la poésie de Jacques Prévert et celle de ses ancêtres”.







CLÉMENT

Nouveau coup de coeur pour Clément qui a chanté la chanson de Zazie, “J’étais là”. “Il sait exactement pourquoi il est là et il a bossé comme un dingue,” commente Mika.







SCAM TALK

C’est le duo que Soprano a décidé de repêcher en zone rouge ! Scam Talk a repris le titre de Justin Timberlake, “Sexy back”.







LES TALENTS VOLÉS DE SOPRANO







GEOFFREY (Equipe Jenifer)





VIRGINIE (Equipe Mika)





GODI (Equipe Mika)





