Au programme de cette première soirée “The Voice : Les KO” avec l’équipe de Soprano, samedi 20 avril sur TF1 : le talent Vay revisite “California dreamin’ de The Mamas and The Papas.

Vay jeune chanteur autodidacte à la signature vocale unique, venu dans The Voice pour tester ses capacités et pour apprendre. “Vay c’est l’un de mes coups de coeur. Il a une voix soul et envoûtante que j’adore,” confie Soprano en coulisses.



“California dreamin’” (The Mamas and The Papas)

Sur la scène des KO, Vay compte bien défendre sa place avec “California dreamin” de The Mamas and The Papas. Lors du coaching, Soprano tient à lui rappeler qu’il n’a pas à s’excuser d’être dans cette aventure et sur cette scène. Il doit impérativement partager avec le public. “Je veux qu’il gère son stress, qu’il apprenne à s’ouvrir et qu’il y prenne du plaisir,” commente son coach. Vay va-t-il réussir à mettre son coach KO ? Pari réussi si l’on en croit le buzz de Soprano à la seconde où Vay termine sa prestation. Coup de coeur direct ! Qualification pour les battles assurée. “Il a une signature vocale et on adore ça,” confie Jenifer. “Tu chantes avec ce grain très particulier. C’est super séduisant parce que c’est aussi délicat que fort,” ajoute Mika. Bravo Vay !

