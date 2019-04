Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Originaire de l’Ile Maurice, Virginie 29 ans, est une mère de famille accomplie. Elle n’a qu’un rêve : vivre pleinement sa vie d’artiste ! Une signature vocale unique qui avait séduit l’ensemble des coachs et même Nikos, qui avait pris place exceptionnellement dans le fauteuil de Mika. Parce que ses enfants sont ceux qui “dictent (son) cœur”, Virginie avait choisit de faire confiance à Soprano pour le reste de son aventure.



“Il me dit que je suis belle” (Patricia Kaas)

Pour le convaincre qu’elle a sa place aux battles, Virginie reprend “Il me dit que je suis belle” de Patricia Kaas. Elle veut montrer à son coach qu’elle sait faire autre chose si elle ne se “vautre” pas, comme elle dit. “La première chose que je me dis, c’est qu’elle la chante bien mais j’aimerais bien qu’elle emmène cette chanson encore plus loin,” confie Soprano en coulisses. “J’ai fait 10.000km et je ne veux pas partir,” promet Virginie. Sera-t-elle au niveau pour cette troisième soirée des KO ?



“Tu as un très joli timbre et une très jolie voix. Je dois dire que le choix de la chanson est très important et je t’ai perdu un peu par rapport aux auditions à l’aveugle. La chanson ne t’a pas vraiment servie ce soir,” commente Mika. Julien Clerc est en désaccord avec lui : “Je trouve qu’il faut se rendre à l’évidence. Elle a parfaitement chanté la chanson, c’était juste et précis”.







Talent volé par Mika

Pour Soprano, l’enjeu est de taille : Coup de coeur, Non ou Zone Rouge ? Malheureusement pour Virginie, l’aventure s’arrête ici dans l’équipe de Soprano. Mais Mika buzze pour la sauver. C’est un véritable ascenseur émotionnel pour Virginie ! “De temps en temps, la qualité d’une voix et un regard me séduisent à 100%. Je ne sais pas pourquoi elle m’a touché mais merde, je vous veux dans mon équipe,” commente son nouveau coach.







