Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

POUPIE

Poupie a été le premier coup de coeur de la soirée de Jenifer, ce samedi 6 avril sur TF1. Elle reprenait une chanson extraite de la bande originale du film A star is born, "Always remember us this way". Une interprétation piano/voix toute en sensibilité, qui a littéralement embarqué sa coach. "Elle est la tornade de mon équipe. Elle est enivrante et c'est quelqu'un d'unique," confie sa coach.

SIDOINE

Sidoine a su lui aussi séduire sa coach Jenifer, en proposant toute autre chose de ce qu'il avait montré aux auditions à l'aveugle. Pour les KO, il a interprété "Un samedi soir sur la terre" de Francis Cabrel. "Un écorché vif" qui a gagné son ticket pour les battles !



LEONA WINTER

Léona Winter a coupé le son, remis le son. Elle a réussi à faire danser les coachs et même Julien Clerc, grâce à son show sur "Louxor J'adore" de Philippe Katherine.

SHERLEY

Sherley a repris "Set fire to the rain" de la grande Adèle. Une performance qui a convaincu Jenifer de l'emmener avec elle aux battles !

AREZKI

Arezki a revisité un classique de Jacques Brel, "La valse à mille temps".

PETRU

Jenifer avait besoin d'un temps de réflexion concernant l'avenir de Petru dans The Voice. Après sa reprise émouvante de "Si t'étais là" de Louane, Petru avait patienté en zone rouge. A la fin de l'émission, c'est lui que Jenifer a choisi de sauver !





