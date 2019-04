Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient 18 talents à se lancer dans cette épreuve inédite des KO dans The Voice sur TF1. Qui a été sauvé par Mika pour intégrer son équipe des battles ?

ALBI

Albi interprétait "She's out of my life" de Michael Jackson, pour rendre hommage à son grand-père. "Il est sérieusement contemporain. Il provoque de l'émotion sans y réfléchir," commente son coach.

GJON'S TEARS

Gjon's Tears a chanté "Under pressure" de David Bowie. "C'est un surdoué," commente Julien Clerc.

WHITNEY

Whitney a chanté "I will always love you" de la grande Whitney Houston. Mika a buzzé le coup de coeur avant même la fin de sa chanson. "Elle chante avec simplicité mais avec beaucoup de vécu," commente son coach.

LONDON LOKO

London Loko a revisité "Coco Câline" de Julien Doré. Malgré une légère hésitation, Mika a décidé de lui donner son billet pour les battles !

CLEM CHOUTEAU

Clem Chouteau a repris "Heroes" de David Bowie.

LOUNA

Louna avait choisi de revisiter le tube de Diam's, "La boulette". Un pari risqué qui avait demandé à Mika, un temps de réflexion. Heureusement à l'issue du prime, son coach l'a repêchée en zone rouge.





