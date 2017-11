Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Envie de découvrir Kendji Girac et Maître Gims comme vous ne les avez jamais vus ? Connaître d’autres facettes de leur personnalité ? Si oui, ce nouveau programme devrait vous plaire. Vous avez rendez-vous prochainement avec le nouveau jeu « L’aventure Robinson », bientôt diffusé sur TF1 et présenté par Denis Brogniart. Pour ce premier épisode, l’interprète de « Les yeux de la mama » sera accompagné de Maître Gims pour tenter cette aventure. Au programme, un voyage à l’autre bout du monde sur une île déserte. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir d’autres facettes de ces deux artistes, qui ont accumulé les succès avec leurs divers albums.

Tout au long de l’aventure, Kendji Girac et Maître Gims devront vivre par leurs propres moyens, comme l’a annoncé Alexia Laroche-Jourbert, la patronne de la société de production au Parisien : « Pendant cinq jours, ils seront coupés du monde et livrés à eux-mêmes sur une île sauvage. A eux de se débrouiller. Ils vont vivre loin de tout repère et de leur confort habituel. » Le duo devra enchaîner des épreuves de dextérité et de réflexion afin de récolter un maximum d’argent au profit d’une association.

Autre point important : il n’y aura aucune élimination durant cette aventure. En ce qui concerne la destination, les célébrités découvriront sur place le lieu du jeu. Et si les deux chanteurs débuteront une nouvelle aventure ensemble prochainement, ils se connaissent déjà. En effet, Kendji Girac et Maître Gims se sont déjà croisés dans les coulisses des NRJ Music Awards.

