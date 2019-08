L’émission entre au Musée Grévin !

Depuis ce matin, il est possible de venir admirer le plateau de « The Voice » reconstitué en intégralité et de se prendre en photo avec les coachs… de cire !

Grévin avait déjà ses coachs plus vrais que nature. Mika, M Pokora, Jenifer, mais aussi Nikos Aliagas avaient en effet déjà leurs doubles de cire au musée, voilà que ces statues sont maintenant agrémentées d’un décor incroyable : le plateau de The Voice reconstitué à la perfection.

Les visiteurs peuvent ainsi choisir de se mettre dans la peau d’un coach en prenant place dans l’un des fameux fauteuils pivotants de l’émission. Dos tourné à la scène, si la prestation de leurs amis leur plaît, ils peuvent appuyer sur le célèbre buzzer et le fauteuil se tourne alors à 180°, comme en vrai. Ils peuvent également choisir d’incarner un nouveau talent de la chanson française et de tester leur voix auprès du public.

Mais The Voice à Grévin, ce n’est pas seulement la possibilité d’arpenter ce mini-plateau fidèle à l’original. Les artistes en herbe peuvent enregistrer une vidéo souvenir dans la « voice room », une pièce dans laquelle ils peuvent pousser la chansonnette sur l’un des tubes proposés en karaoké. Cette année-là par M Pokora, Relax, Take It Easy de Mika ou Andalouse de Kendji Girac ? Il y en a évidemment pour tous les goûts. Et pour finir la visite en beauté, pourquoi pas faire un selfie avec les coachs ou Nikos ? Les répliques en cire sont là pour ça !

Hier soir, le présentateur était d’ailleurs au Musée en compagnie d’Amir, mais aussi d’Arcadians, MB14 ou encore Manon et Igit pour inaugurer cet espace flambant neuf. Amir en a profité pour interprété ses tubes J’ai cherché et On dirait ! pour le plus grand plaisir des quelques privilégiés présents pour l’occasion.

@TheVoice_TF1 fait son show à Grévin ! Merci à notre parrain @nikosaliagas #GrevinParis #live pic.twitter.com/Lv80fVyi5Z dash; Musée Grévin (@GrevinParis) 7 février 2017



Depuis le musée @GrevinParis inauguration du plateau de #thevoice avec un concert privée de @Amir_Off au top #grevin pic.twitter.com/9mYAaE0lDR dash; Nikos Aliagas (@nikosaliagas) 7 février 2017