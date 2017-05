Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir repris avec brio Queen lors de la première émission en direct de The Voice 6, Vincent Vinel s’est attaqué samedi soir au tube Feel de Robbie Williams. Une version piano/voix qui était un vrai test pour lui. Il faut dire qu’il a dû relever un sacré défi en prenant place, seul, derrière son piano. "La semaine dernière, il y avait énormément de gens sur la scène, ils étaient presque 35. Ce soir, je veux qu’il montre qu’il peut remplir un plateau vide juste avec la force de son interprétation", annonce ainsi Mika avant le passage sur scène de son protégé.

"Ce n’est jamais très intéressant quand quelqu’un, plus spécialement quelqu’un avec du talent, est juste en train de faire son job. Je veux vraiment que tu interprètes, il y a une grande différence. Tu vas la chanter avec un peu plus de muscles", ajoute d’ailleurs Mika lors du coaching. "Mika veut me faire passer un message, il a envie que le public et moi ressentions de nouvelles émotions, quelque chose de plus personnel et plus intimiste", explique ainsi Vincent Vinel dans son portrait.

Mis à l’épreuve par Mika, Vincent Vinel a su relever ce défi avec brio. "J’avais un peu peur cette semaine car le défi que je t’ai proposé est énorme. De se mettre derrière un piano en toute simplicité, juste avec une chemise blanche et de te demander, après ce que tu as fait la semaine dernière, de te présenter de cette manière aussi épurée, aussi sobre et simple. J’avais peur que tu ne communiques pas assez l’émotion, mais tu l’as fait et tu l’as fait à ta manière encore une fois", confie le coach qui sauve Vincent alors qu’Audrey est qualifiée par le public.

Revivez ci-dessous la prestation de Vincent Vinel lors du quart de finale de The Voice 6.