Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Discrète et timide, Cassidy se révèle qu’une fois qu’elle a un micro dans la main. Sur la scène de The Voice, lors des auditions à l’aveugle, la jeune adolescente de 14 ans a livré une prestation stellaire. La demoiselle, venue accompagnée de sa famille et notamment son plus grand fan, son grand-père, a repris un des cantiques chrétiens les plus célèbres devenu par ailleurs un classique du répertoire gospel américain : "Amazing Grace".



D’abord portée par un délicat piano, la voix pure de Cassidy séduit instantanément Patrick Fiori et Jenifer. Ils se retournent en moins de trois secondes. M Pokora prend le temps d’écouter et semble lutter pour ne pas se laisser submerger par l’émotion. Les yeux sont rougis, il est indiscutablement touché par la prestation de la jeune fille. C’est lui qui prend la parole en premier pour féliciter Cassidy. "Déjà, rien que le nom, il en impose". Le jeune homme en perd ses mots, il doit prendre un temps avant de poursuivre, "c’est bouleversant, cette voix, ce vibrato, ce feeling… Forcément, tu dois faire partie d’une chorale de gospel… c’est l’une des plus belles écoles pour les chanteurs ». Il conclut sa tirade élogieuse par un sincère « merci pour ce moment, tout simplement".



Malgré toutes les belles phrases prononcées par M Pokora, Cassidy décide de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori. Ce dernier est sous le choc, "c’est vrai, c’est moi ?" , s’étonne-t-il. Et de poursuivre : "Tu me mets les larmes aux yeux".



Regardez l'émotion de M Pokora pendant la prestation de Cassidy :