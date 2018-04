Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de leur duel, Raffi Arto et Aurélien ont rendu hommage à Johnny Hallyday en interprétant "Toute la musique que j’aime", un des titres emblématiques du Taulier.

La mort de Johnny Hallyday dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier a endeuillé la France entière. L’idole des jeunes s’en est allée, laissant des millions de fans éplorés. Lors de cette première édition des duels, Raffi Arto et Aurélien lui ont rendu hommage en interprétant Toute la musique que j’aime.



A l’annonce de la mort de Johnny Hallyday, les coachs de The Voice ont été particulièrement affectés par la nouvelle. Il faut dire que Mika avait partagé la scène avec le chanteur en 2015 sur le titre Requiem pour un fou. Pascal Obispo et Zazie, quant à eux, connaissaient très bien l’artiste mort des suites d’un cancer des poumons. Ils sont en effet à l’origine de l’un des plus gros titres de la star, Allumer le feu. Pascal Obispo a composé le morceau tandis que Zazie en a écrit les paroles. Quant à Florent Pagny, ami de longue date du rockeur, il avait chanté, à de nombreuses reprises, à ses côtés. Lors du fameux concert de l’an 2000 au pied de la Tour Eiffel, les deux artistes avaient notamment interprété Toute la musique que j’aime.



C’est d’ailleurs cette chanson que Florent Pagny a demandé à ses deux protégés d’interpréter lors de leur duel. Une lourde responsabilité pour les deux talents ! « Ça met une grosse pression. On ne peut pas faire quelque chose de pas bien sur sa chanson. Donc il va falloir tout lâcher et lui rendre un bel hommage, » a ainsi déclaré Aurélien avant de monter sur scène.



Retrouvez le très bel hommage de Raffi Arto et d'Aurélien à Johnny Hallyday sur le titre Toute la musique que j'aime dans la vidéo ci-dessus.