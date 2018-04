Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Avicii est décédé le 20 avril dernier à Mascate, la capitale de sultanat d'Oman. Une disparition brutale dont les causes n’ont pas encore été révélées mais qui a ébranlé le monde de la musique. Au lendemain de la mort du DJ suédois, Nikos Aliagas donnait le coup d’envoi du premier grand show en direct de The Voice. Il a tenu à lui rendre hommage avec Pascal Obispo, sur le plateau.



L’animateur a profité des quelques secondes pendant lesquelles les Kriill installaient leurs machines sur scène pour avoir une pensée émue pour Avicii. "On ne peut pas s'empêcher à notre façon d'avoir une pensée pour un garçon qui nous a quittés hier", a déclaré Nikos Aliagas avant d’ajouter "Il avait 28 ans, il avait la vie devant lui et il est parti". Pascal Obispo, le coach du groupe électro, était particulièrement ému. "On pense à Avicii ce soir", a conclu l’animateur sous les chaleureux applaudissements du public.



Sur les réseaux sociaux, les internautes ont salué cette prise de parole et remercié le présentateur pour son initiative. Des twittos ont également souligné la sobriété des mots choisis par le partenaire de Karine Ferri. Certains talents reprendront-ils l’un des tubes de la star pour lui rendre hommage ? Réponse lors du second prime en direct, la semaine prochaine.

















































Pour (re)voir la prestation des Kriill, regardez la vidéo ci-dessous :