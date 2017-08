Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Amandine participe à The Voice Kids pour émouvoir. Jeune fille timide et réservée, cette Bretonne de 15 ans ne croyait pas du tout en elle. Jusqu’au jour où devant sa famille, elle a chanté. Et là, quelque chose de magique s'est produit. Pour ses parents, leur fille a "le cœur qui chante". Aujourd’hui elle se présente sur la scène de « The Voice Kids » avec l’espoir de faire chavirer le cœur des coachs en interprétant le titre de Birdy : « Skinny Love ». Même si elle avoue stresser de chanter devant les coachs, c'est avec entrain et enthousiasme qu'elle se lance dans l'arène.



Une pluie d'éloges pour Amandine

Et c'est un sans-fautes pour Amandine. Les trois coachs se retournent pour découvrir celles qui leur ont mis les larmes aux yeux. "Waw, waw, waw", déclare M Pokora avant de prendre la parole. Le chanteur avoue à la jeune fille qu'elle l'a fait voyager au travers de cette chanson mélodieuse. Il met également en avant le look très recherché de la jeune fille. "Il y a un truc qui est même encore plus important, c'est lorsque les gens t'ont applaudi, tu as regardé les gens dans les yeux et c'est la preuve que tu as quelque chose de grand à l'intérieur", termine-t-il. Encore ému, Patrick Fiori évoque le bien procuré par la jeune fille sur scène. "Merci, ça fait du bien ce que tu viens de chanter".

Jenifer craque

Jenifer est sans doute la plus émue des trois. A la fin de la prestation, de timides larmes ont coulé sur ses joues. C'est donc la voix encore tremblante qu'elle prend la parole. "Merci de m'avoir si bien transportée, ça fait du bien les gens comme toi. Tu es jeune et tu réussis à avoir une sensibilité presqu'adulte. C'est pur, c'est sincère et tu es pleine d'humilité, j'adore, je t'adore vraiment beaucoup", admet-elle la gorge nouée par l'émotion.