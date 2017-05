Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L'Italien Nicola Cavallaro avait interprété le titre "Castle on The Hill" d'Ed Sheeran pour ce deuxième prime en direct. Une chanson qui allait comme un gant au massif sicilien qui s'accommode très bien du style folk, loin de son blues adoré. Le grain de sa voix se fond très bien aux arrangements et conquiert le cœur de sa coach qui ne tarit pas d'éloge à son sujet. Tout comme les autres coachs, séduits par la technique et la présence de l’ancien militaire.



Avant de quitter la scène, l'Italien tient à remercier le public, parce qu'il ne sait pas s'il aura l'occasion de le faire plus tard. Ces remerciements semblent avoir touché le cœur des téléspectateurs puisque c'est lui qui est sauvé avec les votes. Quand Nikos Aliagas prononce son nom, Nicola Cavallaro n'en revient pas, il tombe à genoux sur la scène de The Voice, à la manière d'un footballeur venait de planter le but libérateur. Les premiers mots sont tout le public, puis pour son père, venu le supporter et le soutenir. On l'entend dire "merci papa". L'ancien militaire ne retient pas ses larmes, trop heureux de continuer l'aventure une semaine supplémentaire. Mieux, il participera à la tournée The Voice 2017 avec Matthieu, l'autre talent de l'équipe de Zazie.