Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, vous avez rendez-vous pour la deuxième soirée de lives de The Voice. Une nouvelle émission en direct qui promet déjà monts et merveilles...

La semaine dernière marquait le début des lives de The Voice. Les 16 talents, répartis en quatre équipes sont montés sur scène un par un afin de défendre leur place pour la suite de l'aventure. Car c'est la règle des show en direct : à l'issue de chaque émission, un talent quitte l'émission. C'est donc dans un premier temps aux téléspectateurs de voter, mais également aux coachs de les sauver. Ce soir, pour les deuxième shows en direct, la règle est la même : se donner à 200% pour se qualifier pour le troisième prime de The Voice.

En coulisses, les talents répètent depuis plusieurs jours pour vous offrir le meilleur show qui soit. Audrey va jouer la carte de la sobriété en proposant une version épurée de La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan. Peu confiante pendant les répétitions, elle espère convaincre les téléspectateurs mais avant tout son coach qu'elle mérité d'aller plus loin dans le jeu. De leurs côtés, Imane et Lisandro annoncent la couleur : "ce samedi, il y aura plus de danse que d'habitude". La semaine dernière, Lisandro Cuxi a provoqué un véritable raz-de-marée en chantant et dansant sur 24K de Bruno Mars. Et si sa prestation avait donné des idées à Imane ? Réponse samedi.

Un enjeu de taille ce soir : la tournée

Ce soir, les talents qualifiés pour le troisième prime auront la chance de faire partie de la grande tournée The Voice. Interrogée par Mickaël Mesigos à J-4 du prime, Shaby a avoué avoir très envie d'en faire partie. "La tournée, j'ai trop hâte, c'est mon but ultime". Ce que l'on peut vous dire, c'est que cette tournée de 22 dates débutera le 18 juin prochain à Rennes. Les talents passeront notamment par Bordeaux (le 19/06), Toulouse (le 20/06), Nantes (le 21/06), Paris (les 24 et 25 juin), Bruxelles (le 29/06), Lille (le 03/07), Strasbourg (le 06/07), Dijon (le 07/07), Lyon (le 09/07), Clermont-Ferrand (le 11/07), Marseille (le 15/07) et se conclura le 16 juillet au Palais des Festivals de Cannes. Et, on sait déjà qu’une nouveauté attend le public : cette année, il y a aura un animateur sur les concerts : Yoann Launay, talent de l’équipe de Zazie lors de la quatrième saison.