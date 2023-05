Laura a chanté… le titre préféré de la mère de Mika

Du rap ? On en entend pas souvent à The Voice. Pourtant, Laura a brillé lors de sa première prestation. Et cette semaine, elle a d'ailleurs choisi d'interpréter la chanson préférée de la mère de son coach, Mika.

Laura n’est pas une chanteuse de variété. Son truc à elle, c’est le rap ! Sur scène, cette jolie blonde se transforme et dévoile son côté garçon manqué. Pour sa première prestation dans The Voice, la jeune femme avait choisi d’interpréterReady or not. " data-_target=""> un titre de Lauryn Hill, Ready or not. Un choix payant puisqu’elle avait fait retourner Florent Pagny et Mika. Après délibération, la chanteuse avait finalement rejoint l’équipe de Mika.

Et cette semaine, la belle a sans le savoir fait plaisir à son coach. Et pour cause, elle a choisi d’interpréter le titre préféré de la mère de Mika pour sa nouvelle prestation : California Love de 2Pac. "Je te dis un truc, c'est l'une des chansons préférées de ma mère", a déclaré Mika, amusé. De son côté, Laura s'est ensuite confiée sur le sujet : "Savoir que c'est l'une des chansons préférées de la mère de Mika, ça peut mettre une pression supplémentaire, car il ne faut pas que je me rate".

Sur scène, la jeune femme ne semble pas envahie par le stress. Au contraire, elle fait preuve de beaucoup d'assurance. Malheureusement, cela n'aura pas suffi à faire la différence. La jeune femme n'est finalement pas retenue par Mika qui, contre toute attente, choisit de garder Ubare.