Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

C’est à l’âge de 10 ans que Laura débute les cours de chant. Bercée par la variété française, cette amoureuse des chansons à textes ne trouve du plaisir qu’en faisant passer des émotions à travers le chant. Aujourd’hui, Laura est étudiante en première année de médecine. Elle véhicule l’image d’une jeune fille très sérieuse, qui a confiance en elle alors qu’au fond, elle est très sensible et trouve refuge dans la musique. Dans The Voice, elle interprète un titre fort, avec un message à écouter: “Les enfants paradis” de Saez. Ce texte en hommage aux victimes des attentats.



“Les Enfants Paradis” - Saez

“J’avais envie de porter cette chanson et qu’elle soit entendue,” explique Laura à Soprano. “Le message m’a touché et ton interprétation m’a attrapé,” commente ce dernier. Laura a convaincu Julien Clerc et Jenifer. “Il y a une espèce de vérité touchante et simple avec une chanson lourde,” confie le premier. “J’ai ressenti de la force et de la fragilité. Tu es bouleversante,” ajoute Jenifer. Laura choisit Julien Clerc pour la suite de l’aventure The Voice.