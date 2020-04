Laure Giordano reprend “Ma Philosophie” d’Amel Bent pour venir en aide aux femmes

Quand une ancienne talent de The Voice reprend le tube iconique de la coach Amel Bent au profit des Amis du Bercail, c’est une reprise à ne pas rater !

C’est une chanson qui a fait danser les années 2000 ! A travers un hymne à la tolérance et l’amour de soi, Amel Bent racontait son histoire de “fille d’un quartier populaire” dans “Ma Philosophie”. Aujourd’hui, c’est une ancienne talent de The Voice qui a décidé de remettre en lumière ce classique de la variété française. Laure Giordano, 18 ans, met tout son talent et sa fraîcheur au service de cette chanson qui prône tolérance et persévérance.

Un choix qui n’a évidemment rien d’anodin puisqu’il sert la cause des Amis du Bercail, une association qui propose un hébergement d’urgence et une assistance aux femmes en situation de précarité ou de danger. Cette initiative est née du producteur Roberto Ciurleo, à qui l’on doit notamment la comédie musicale Robin des Bois. Une évidence de promouvoir cette association à travers ce single caritatif dans lequel il voit un véritable “hymne fédérateur dans lequel tout le monde peut se retrouver”. Laure Giordano et Roberto Ciurleo espèrent que, touchés par la cause et séduits par cette reprise, nombreux seront ceux qui, voulant y contribuer, deviendront à leur tour des Amis du Bercail.



Découvrez la reprise de "Ma Philosophie" par Laure Giordano