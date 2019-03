Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

C’est à 13 ans que cette niçoise découvre les concours de chant. Lors de sa première expérience, Laure prend conscience du plaisir qu’elle éprouve en étant sur scène et décide alors de prendre des cours de chant. La jeune fille adore la puissance vocale et ce soir, elle interprète une chanson à voix : “Run to you” de Whitney Houston. Elle veut mêler la performance à l’émotion. Pour cette lycéenne de 17 ans, The Voice représente le plus grand concours de France et elle compte bien tout faire pour y arriver.







“Run to you” - Whitney Houston

La prestation toute en puissance de Laure a convaincu Mika, Julien Clerc et Soprano à la dernière minute. Ce dernier a même tenté de bloquer Jenifer mais la coach n’a pas appuyé sur son buzzer. “Sopra, c’est ton karma : tu es gentil ! Même quand tu veux être méchant, ça ne marche pas,” s’amuse Julien avant d’ajouter : “Vous avez très bien fait cette chanson”. “J’ai eu la sensation et pardonne-moi, je ne veux pas être méchante, que tu chantais un peu trop sur le disque”. Jenifer a eu du mal à entrevoir la personnalité du talent et ne s’est donc pas retournée. “Tu ne suivais pas l’émotion. C’est comme si l’émotion cherchait à courir après ta voix,” commente Mika. “J’ai envie d’aller plus loin dans mes prestations,” avoue Laure et c’est avec Mika qu’elle veut travailler pour la suite de l’aventure The Voice. Pour Soprano, c’était une tentative de “block” raté mais heureusement, il préserve encore son pouvoir.