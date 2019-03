Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

“Il y a avait trop de fantaisies pour vous laisser passer,” lui a lancé Jenifer à l’issue de son audition à l’aveugle. De la fantaisie, Léona Winter en a à revendre ! De son vrai nom, Rémy Solé, cet artiste hors norme est connu pour avoir remporté la deuxième saison de la version chilienne de Drag Race RuPaul. Chanteur transformiste de 23 ans, il se produit sur scène sous le personnage de Léona Winter, une femme glamour qui s’assume. Aux auditions à l’aveugle, sa prestation a convaincu Julien Clerc et Jenifer avec qui elle a choisi de poursuivre l’aventure The Voice.





Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir son interview buzz dans laquelle elle revient sur son audition à l’aveugle. “J’ai eu beaucoup de messages de mes proches, ma famille, mes amis et des gens qui me suivent depuis longtemps. J’ai adoré vivre ça à travers eux et avec eux. Le plus marquant ? C’est l’appel de ma grand-mère qui a tenu jusqu’au bout pour regarder l’émission. Elle m’a appelée en pleurant, me disant qu’elle avait découvert une autre personne. Ca l’a beaucoup touchée et elle en était très très fière,” raconte Léona Winter. A tous ceux qui la soutiennent, elle a un message : “Merci. Merci de votre tolérance et merci de me suivre !”