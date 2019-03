Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle, ce samedi 2 mars, sur TF1 : une grande première dans toute l’histoire de The Voice ! Rémy est Léona Winter, artiste transformiste à la voix de baryton.

Qui est Léona Winter ?

Leona Winter est le nom de scène de Rémy Solé , un Français drag queen , connu pour avoir remporté la deuxième saison de la chilienne reality show The Race Switch Drag, la version chilienne de Drag Race RuPaul . Artiste transformiste de 23 ans. Rémy, de son vrai prénom, a une passion pour le chant depuis son plus jeune âge. C’est à 17 ans, lors d’un voyage en Espagne, qu’il a une révélation: il veut en faire son métier. De nature introvertie dans la vraie vie, le jeune homme se transforme quand il monte sur scène. Il se produit sous le personnage de Léona Winter: une femme glamour, qui s’assume. Cet artiste intriguant joue de cette ambivalence grâce à sa voix baryton contre-ténor (voix quasiment opératique). Ce soir, c’est Léona qui monte sur scène pour montrer qu’au-delà de l’illusion du cabaret, il y a de véritables talents.







“La Voix” (Malena Ernman)

Grâce aux auditions à l’aveugle, elle sera jugée uniquement sur sa voix et non sur son apparence. A la dernière seconde, Jenifer lance à Julien Clerc : “On y va ?”. “Il y avait trop de fantaisies pour vous laisser passer,” commente Jenifer. “C’est une belle manière de vous présenter ici avec cette carte là”. “Je suis sûr qu’on peut faire avec vous, des choses qui vont surprendre,” souligne Julien Clerc. Léona Winter choisit “la douceur de Jenifer” pour continuer l’aventure The Voice. “La musique n’a pas de limites. La musique n’a pas de genre. Je trouve ça génial,” se réjouit la coach.



Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :