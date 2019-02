Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Léona Winter nous vient de Perpignan et prévient dès les premières minutes : “Je suis une artiste pas comme les autres”. Dans la vie de tous les jours, Léona est Rémy. Un garçon de 23 ans, introverti et qui aime passer inaperçu. Mais une fois le jour tombé, il se révèle ! “Sur scène, je me transforme en quelqu’un de beaucoup plus sûr de soi. Je suis une femme qui s’assume, qui aime être sensuelle et intrigante”.

Rémy alias Léona Winter, est artiste transformiste. Mais attention, le talent tient à prévenir : il n’est pas un personnage superficiel comme on peut le trouver dans les cabarets. “Je voudrais montrer que dans le milieu transformiste, il n’y a pas que du comique et des paillettes. Il y a aussi des vrais artistes avec de la voix !” Son vrai défi ? Que les coachs se retournent uniquement sur sa voix. “Ma voix vaut la peine d’être écoutée et pas seulement regardée".

Alors, les coachs vont-ils se retourner sur sa voix ? Réponse samedi soir, dans The Voice, 21h sur TF1.