Lors du dernier prime, vous avez présenté Rémi aux téléspectateurs...

Je ne me dévoile que très rarement mais j’ai senti que c’était le bon moment. Je voulais que le public me comprenne davantage. C’est une vraie preuve de confiance que je leur ai donné. Je voulais leur dire : Je suis une personne comme vous ! J’ai reçu beaucoup de jolis messages sur mes réseaux sociaux. Ce partage et cet échange que nous avons maintenant, permet d’ouvrir le dialogue et d’aider certaines personnes.

Vous avez interprété “Kid” d’Eddy de Pretto et à la fin de la chanson, vous avez craqué sur scène...

Je ne voulais pas pleurer, ma pudeur m’en empêche. Je ne voulais pas faire “drama queen” et je savais que cela pouvait être mal interprété par les gens. Mais lorsque je suis sur scène, en direct devant des millions de téléspectateurs, face à mon père qui me regarde, devant quatre coachs que j’admire et un public qui me donne toute son énergie… Je craque ! L’émotion est venue toute seule. Elle était sincère et il fallait que j’accepte de la laisser sortir.

Le public semble avoir apprécié votre sincérité puisqu’il a choisi de vous sauver.

C’est un vrai message d’espoir. Ca veut dire que les gens réfléchissent aussi à ce qu’ils voient. Ils me soutiennent en tant que talent bien sûr mais ils poussent aussi leur réflexion sur le sujet, sur la société. C’est énorme d’arriver à faire réfléchir les gens ! Contre toute attente, mon personnage d’artiste transformiste a très vite été accepté. Vocalement en revanche, je n’étais pas tout à fait légitime pour certains. Mon audition à l’aveugle n’était pas la meilleure et j’étais consciente de ça. Maintenant, j’essaie de leur prouver prime après prime, que j’ai le niveau !

Comment vous vous sentez depuis ce premier grand show en direct ?

Je suis sur un nuage ! Etre sauvée par le public, c’est quelque chose qui signifie énormément pour moi. Mais je n’en oublie pas moins la compétition. Je suis plus que jamais en mode guerrière avec le prochain prime qui arrive. Je suis quelqu’un qui adore repousser ses limites. Je ne fais jamais les choses à moitié et surtout je travaille très dur pour y arriver.

A quoi ressemble vos journées entre les primes ?

Interviews, coachings, répétitions… On travaille beaucoup ! Moi, je réfléchis aussi à mes looks en collaboration avec l’équipe artistique de l’émission. La production me demande comment j’imagine mon look. Je leur envoie des idées, des photos d’inspirations. Quand je pense à ma prestation, je ne veux rien laisser au hasard.

Comment vous comptez surprendre à nouveau les téléspectateurs samedi soir ?

Il y a beaucoup de choses que vous n’avez pas encore vu ! Bien sûr, je compte bien les surprendre. Pour ce deuxième prime, je ne vais pas rester dans l’émotion. Je vais revenir à mon premier amour : le show ! J’aime avant tout faire rire et faire danser les gens. J’espère les émerveiller encore un peu plus ce samedi et qu’ils me renouvellent leur confiance. Je rêve de victoire !

