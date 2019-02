Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Léonard berce dans sa musique depuis toujours grâce à son père, guitariste et son grand-père, chanteur classique. Enfant, il est très introverti et sujet à de nombreuses crises d’angoisse. Il décide alors de prendre des cours de piano, à l’âge de 13 ans pour se canaliser. Obsessionnel et perfectionniste, c’est avec son groupe qu’il trouve un réel équilibre. Sur scène, il arrive à lâcher prise, à ne plus se sentir envahi par ses pensées et son intellect. En participant à The Voice, Léonard veut laisser place à la spontanéité, à la légèreté, tout en restant cohérent avec lui-même.







C’est la came de Julien Clerc !

Ce serveur de 21 ans aime les musiques à tendance “groovy” qui lui prend au corps et ce soir, il reprend le titre “Georgy Porgy” du groupe Toto, au piano. Avant même le premier refrain, Julien Clerc se retourne et profite du spectacle avec beaucoup d’enthousiasme. Mika comme à son habitude, se retourne à la dernière seconde. “Une musique qui est (la) came” de Julien Clerc et qui nous offre de nouvelles histoires sur Toto, “les requins de studio”. Soprano se réjouit d’avoir vu “danser assis” Julien, “un pari gagné” pour le talent. “Je salue le geste de Monsieur qui est venu en premier : Julien Clerc !” Léonard a fait son choix, pour le plus grand bonheur de son coach.