D’un naturel discret et doté d’une grande humilité, Lilian Renaud avait su séduire les téléspectateurs de The Voice. Dans l’équipe de Zazie, le jeune fromager du Doubs avait même réussi l’exploit de remporter, en 2015, la quatrième saison du programme phare de TF1. Porté par son succès lors de l’émission, le premier album du chanteur Le bruit de l’aube, sorti en septembre 2015, s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires.

Après une série de concerts, le jeune artiste est de nouveau retourné en studio pour enregistrer son deuxième album Le cœur qui cogne, sorti en novembre 2016. Mais depuis, Lilian Renaud s’est fait très discret. Mais que les fans se rassurent, le jeune homme originaire de Mamirolle va bien. Il vient d’ailleurs de donner de ses nouvelles sur son compte facebook, tout en s’excusant pour son silence radio.

« Bonjour tout le monde ! Un petit message pour vous souhaiter une très belle année 2018 ! Un grand merci pour tous les messages, les cadeaux que j'ai pu reçevoir en cette fin d'année ainsi que toutes les sollicitations reçues tout au long de l'année 2017… auxquelles je n'ai pas pu répondre personnellement, ce pourquoi je vous prie de m'excuser. L'idée n'est pas d'ignorer mais j'ai eu besoin de prendre beaucoup de recul en 2017. J'espère que l'aventure reprendra de quelque manière que ce soit pour cette nouvelle année, » a ainsi écrit Lilian Renaud dans une publication postée ce 1er janvier.





