Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lilian Renaud, vainqueur de la saison 5 de The Voice, a donné de ses nouvelles, et il prévoit d'ailleurs quelques surprise ses fans !

Lilian Renaud s'est fait plutôt discret ces derniers temps... Et pour cause ! Le jeune homme originaire de Mamirolle dans le Doubs prépare un retour imminent. C'est via sa page Facebook que le vainqueur de The Voice saison 4 a annoncé l'arrivée de plusieurs surprises dès le mois d'avril. "Je sais combien vous êtes présents chaque jour.. pour vous remercier j'ai tenu à enregistrer des covers que je posterai début avril... Je vous souhaite une agréable journée très ensoleillée qui ravive les cœurs !", écrit le protégé de Zazie. Dans quelques jours, préparez-vous à voir ses pages Facebook et Twitter envahies de reprises. Quand on connaît le talent de Lilian, nulle doute que ces réinterprétations plairont.

Sur les réseaux sociaux, l'annonce de cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Tous attendent le retour de leur artiste préféré. "Super, vivement ton retour, on l'attend avec impatience", "merci de nous donner des nouvelles, vivement ton retour", "on attend que ça, prend soin de toi et reviens vite !!", écrivent les internautes sur Twitter. En attendant d'écouter les prochains morceaux de Lilian Renaud, vous pouvez toujours écouter son dernier album, Le cœur qui cogne. Sorti au mois de novembre dernier, cet opus comporte 12 titres, dont Savoir dire merci, Imagine et Tu m'as oublié.