Lily Jung est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. Elle prend des cours de lyrique et créer un groupe au lycée. Après un BTS d’architecture d’intérieur, la jeune femme prend conscience qu’elle ne veut pas être enfermée derrière un ordinateur et décide de tout quitter pour voyager et explorer le monde. C’est au cours de ses multiples voyages (Inde, Mongolie, Thaïlande) qu’elle découvre des musiques "riches, colorées, chaleureuses" qui résonnent en elle. Elle veut partager ces chants qui sont comme “des cris du coeur”. "J’ai envie de faire voyager les gens autant que je voyage dans ma tête et dans mon coeur,” confie cette passionnée des musiques du monde.





“Jara Tsagaan Aduu”





Ce soir, Lily veut faire voyager les coachs et le public. Elle interprète un chant traditionnel mongol, “Jara Tsagaan Aduu” accompagné d’un instrument indien: l’harmonium et de grelots aux pieds. Les quatre coachs se retournent à la dernière seconde. Beaucoup sont curieux de savoir qui est ce talent venu de loin … “Je suis des Vosges, s’amuse Lily. C’est la mongolie vosgienne !” “Une voix absolument incroyable,” se réjouit d’avoir entendu Julien Clerc. “Vous avez une voix magnifique et une maîtrise extraordinaire,” commente à son tour Jenifer, demandant la signification de cette chanson. “C’est un chant traditionnel qui parle de la tristesse du génocide qu’il y eu il y a 300 ans, en Mongolie,” explique le talent. “Et bien, je n’ai pas entendu la douleur. J’ai trouvé ça joyeux alors que vous contiez un texte grave. Pardon d’être si maladroite ! Je ne sais pas comment me rattrapper,” s'enfonce Jenifer. Mika est mort de rire ! Julien Clerc lui s'intéresse à l’harmonium indien. Il n’est jamais trop tard pour apprendre un nouvel instrument ! C’est d’ailleurs avec lui qu’elle choisit de poursuivre l’aventure. Bienvenue dans The Voice Lily Jung.



