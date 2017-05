Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est officiel ! Les équipes de Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora sont au complet et fin prêtes pour les grands directs ! Petit zoom sur ces talents qui font partie de la Team Pokora.

Samedi soir, le plateau de The Voice s’est transformé en arène. Après 12 semaines de travail et de voix, il est temps pour les talents de la Team Pokora de se reposer avant les grands shows en directs ! Ils sont 16 talents, répartis dans quatre équipes. Le nouveau coach de cette saison 6 a accueilli dans son clan 4 musiciens au talent hors du commun.

Ry’m

Autodidacte, le jeune homme découvre les joies du piano dès son plus jeune âge. Sa passion pour la musique le pousse à arrêter ses études de droit pour vivre de la musique. Armé de son piano vertical, ce dernier a bluffé les coachs lors de son audition à l’aveugle. Sa reprise de Hit the road jack a fait sensation et le talent a choisi M Pokora pour l’emmener le plus loin possible. Et il a bien fait. Au cours d’une épreuve ultime haletante, c’est lui qui a été choisi pour disputer les lives ! On le retrouvera la semaine prochaine pour les shows en direct.

Lisandro

Le plus jeune des talents de M Pokora participera aux directs de The Voice. Souvenez-vous. Lors des auditions à l’aveugle, il avait mis tout le monde d’accord sur Can’t Stop The Feeling de Justin Timberlake. Capable de monter dans les aigus en un temps record, le musicien, repéré dans la version junior de The Voice a encore de beaux jours devant lui. Samedi soir, le talent a décidé d’interpréter une chanson de Kendji, Elle m’a aimé. Une façon pour lui de montrer une sensibilité qu’il cachait jusqu’alors. Et ça fonctionne. M Pokora l’a sélectionné pour les shows en direct ! Lisandro n’a pas donné son dernier mot !

Dilomé

Dilomé chante depuis l’âge de 6 ans. Après son baccalauréat, il entame des études d’architecture, tout en continuant de chanter en parallèle. Il se rend vite compte que sa passion pour la musique prime sur le reste. En auditionnant à The Voice, le talent réalise son rêve : monter sur une grande scène pour la première fois. Si Zazie a été la première à voir en Dilomé un potentiel certain, ce dernier a biffurqué dans la team Pokora suite aux battles. Pour défendre sa place lors de l’épreuve ultime, l’artiste a opté pour Human de Rag N Bone Man. Un pari risqué pour le talent de nature réservée. Mais qu’importe. C’est lui que M Pokora a choisi pour les directs !

Marius

Marius est un musicien né. C’est à l’âge de 15 ans qu’il découvre la guitare pour « draguer les filles ». De fil en aiguille, le jeune homme se passionne pour la musique… au point d’abandonner ses études d’ingénieur pour intégrer le Conservatoire d’art dramatique. Aujourd’hui, le jeune homme aux boucles rebelle se consacre pleinement à la musique. Après avoir été accueilli par Zazie qui l’a accompagné jusqu’à l’épreuve ultime, ce dernier s’est fait chiper par M Pokora pour les directs. Ce dernier a été sensible à se reprise d’Un homme comme vous, la chanson phare du dessin-animé Le Livre de la Jungle.

