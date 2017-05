Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Pour le deuxième direct, Lisandro Cuxi fait le pari de l'émotion et laisse le costume de showman au placard. Il reprend "Love on the Brain" de Rihanna.

Après avoir mis le feu lors de la première émission en direct de The Voice, avec la chanson 24K Magic, Lisandro Cuxi a décidé de jouer la carte de l’émotion. Pour cette deuxième soirée de prime en live, le talent de M Pokora laisse les chorégraphies endiablées dignes de son idole Bruno Mars pour l’émotion à fleur de peau.

En effet, le jeune adolescent s’attaque au titre très complexe Love on The Brain, titre issu du dernier album de la popstar Rihanna, baptisé Anti. Cette fois, il s’agit de montrer qu’il peut partager d’autres sentiments avec les téléspectateurs, qu’il n’est pas qu’un showman mais qu’il a aussi une parfaite maîtrise de sa voix. Etre doux, précis être capable de tenir les notes, voilà les challenges du jeune Lisandro Cuxi qui assure en répétitions "je veux montrer aux gens que j’ai une palette et je peux être toutes en nuances vocales". Pour son coach, "cette chanson peut être sa plus grande performance vocale".



Habillé dans un costume, les yeux brillants, seul sur l'immense scène de The Voice, Lisandro offre toute l'étendue de son talent et bluffe complètement, une fois encore, les coachs. Mika et M Pokora se lèvent pour applaudir l'adolescent. Pour son coach, "je crois qu'on a le droit à l'une des plus grandes performances techniques d'un chanteur dans The Voice France. Il a tout. Il s'est baladé... C'est un très grand chanteur". M Pokora n'est pas le seul à couvrir d'éloge Lisandro. Pour Mika, Lisandro est une étoile. "Tu me fais oublier la compétition. On retrouve un jeune homme qui a la capacité de nous transporter ailleurs". Une chose est sûre, Lisandro ira sur la tournée. Le jeune homme a été sauvé par le public.