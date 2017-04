Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Let me love you, chantait Angelo Powers lors de son audition à l’aveugle. C’est M Pokora qui a senti le potentiel du jeune artiste. Face à lui, Lisandro Cuxi. Le chanteur a mis les quatre coachs en émoi lors de sa performance sur Can’t Stop the feeling du chanteur Justin Timberlake. Avec sa maîtrise musicale et son aisance sur scène, il a décidé de s’orienter vers M Pokora pour la suite des festivités. Le chanteur en est convaincu : les deux talents vont faire des étincelles sur scène. Pour s’affronter sur les battles, les garçons vont devoir s’approprier Runnin de la chanteuse planétaire Beyoncé.

Une musique qui laisse place à la douceur et au romantisme. "C’est une facette que j’ai envie d’exploiter chez eux", lance l’interprète de Belinda. En entrant sur la scène, les deux chanteurs se sont lancés un regard qui en dit long sur leur complicité. Rivaux, oui, mais amis avant tout. Alors sur scène, ils donnent tout et se lancent des regards amusés. Car c’est aussi cela The Voice : prendre du plaisir sur scène. Et ça marche. Avec une justesse imparable, les deux talents impressionnent les quatre coachs, dont M Pokora, sans voix face à ce qu’il vient de voir. "Je prendrais les deux", affirme Zazie, dubitative. Et d’ajouter, "on doit te demander pardon Angelo, c’est un autre timbre, mais il y a plus de tissus, donc bravo à toi", conclut-elle.

Mika se montre bluffé par la performance d’Angelo Powers, qui ne l’avait pas vu venir. Florent Pagny parle des deux talents comme des techniciens. Dur dur pour M Pokora de trancher. Après avoir pesé le pour et le contre, il se tourne vers Lisandro Cuxi pour la suite de l’aventure. Un choix délicat, mais c’est la règle dans The Voice : l’un reste, l’autre part… Prochaine étape pour le chanteur en herbe : l’épreuve ultime.