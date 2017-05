Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Finaliste malheureux de la saison 2 de The Voice Kids, Lisandro a décidé de retenter l'aventure dans la version adulte. L'ancien talent de Jenifer avait enflammé le plateau lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise osée de Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake. Ses talents de showman, sa personnalité solaire et sa voix parfaitement maîtrisée avait séduit les coachs mais c'est M Pokora qui récupère le talent dans son équipe.



Pour son premier show en direct, le pétillant Lisandro Cuxi chante "24k Magic" de Bruno Mars. L'une de ses idoles. Un risque pour cette graine de star qui n'a pas peur de relever des défis.

Sur le plateau, l'adolescent embrase littéralement le ring. Il chante, danse, joue avec le public et les danseurs. A fond, il fait danser M Pokora et Florent Pagny. Première fois que les coachs se lâchent lors de la soirée. M Pokora lui offre même une petite danse spéciale post prestation. Florent Pagny couvre d'éloge Lisandro, ébloui par son talent. "Quand tu es capable de chanter et danser comme tu le fais, tu peux te la péter". "Tu peux même essayer de te frotter aux gars de The Voice US".