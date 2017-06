Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

"Impossible, je n'y crois pas". Après les premiers mots de surprise à chaud, Lisandro a voulu adresser un message à sa plus grande fan : sa mère. En effet, à peine a-t-il reçu son trophée que le jeune homme de dix-huit ans a déclaré qu’il "dédie cette victoire à ma mère". Euphorique, il regarde sa mère assise dans le public et lui dit : "Merci maman, t’as été un amour pendant ces deux ans pendant lesquels on a travaillé dur".



L’autre personne qu’il a tenu à remercier, c’est évidemment son coach, M Pokora. Le jeune homme et le chanteur ont tissé une relation très fraternelle durant cette saison de The Voice et, après avoir remercié sa maman, il hurle les initiales de son coach, comme un cri de guerre - "M.P" - avant de se jeter dans ses bras.



Les deux artistes sont passés par toutes les émotions pendant cette saison de The Voice. M Pokora n’a cessé de faire des éloges de son poulain, même dans les moments les plus difficiles, lors des répétitions notamment. En interview, Lisandro confiait que M Pokora était plus qu’un modèle, mais véritablement un mentor pour lui qui n’a pas arrêté de le pousser à chercher la perfection. Il était là aussi quand il avait un coup de moins bien. "Quand je pleurais, il me prenait dans ses bras, quand on était heureux, on dansait ensemble". Assurément, la relation entre Lisandro et son coach est partie pour durer !