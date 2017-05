Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lisandro Cuxi vit un rêve éveillé. Jamais en intégrant la version adulte de The Voice, il n'avait pensé aller aussi loin dans l'aventure. Après avoir surpris tout le monde sur Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake pour son audition à l'aveugle, le talent a montré ses talents de chanteurs et a atterri sur les grands show en direct. Samedi dernier, le plus jeune des talents de la team Pokora a revisité 24K Magic de Bruno Mars. Et sur scène, la magie a opéré. En véritable "show man", l'artiste a mêlé l'art du chant et de la danse à la perfection. Pendant toute la durée de sa prestation, son coach n'a pas hésité à lever les mains en l'air et bouger au rythme du morceau.

D'ailleurs, M Pokora lui a réservé une standing ovation digne de ce nom. "Je suis encore dedans mec", a-t-il lâché à Nikos Aliagas, totalement hypnotisé par la performance de son poulain. "Si je peux me permettre, il vient de se passer quelque chose d'historique dans The Voice. C'est la première fois qu'un talent chante et danse en même temps". Reconnaissant envers son coach, qui l'a propulsé jusqu'aux directs, Lisandro a tenu le remercier sur Twitter. "J'ai un coach en or, merci pour tous les conseils". Touché par cette déclaration, la nouvelle recrue de The Voice 6 lui a répondu par tweet interposé, "et tu apprends vite... On lâche rien mon petit". Une chose est sûre, Lisandro Cuxi ne va rien lâcher pour la suite de l'aventure. Comme il l'a tweeté il y a quelques heures, il compte bosser "dur dur dur", pour le deuxième show en direct de ce samedi 27 mai à 21h00 sur TF1 !