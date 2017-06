Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il est le grand gagnant de The Voice 2017. Lisandro Cuxi revient sur cette finale grandiose, il nous parle de sa relation avec M Pokora et de ses projets futurs.

Comment tu te sens après cette finale ?



Je ne réalise pas encore, c'est quelque chose de dingue. Je me disais que c'était impossible de gagner The Voice. Quand Nikos a prononcé mon nom, je n'y croyais pas. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie. J'ai tellement travaillé pendant deux ans et là, ça se concrétise.



C'est un peu une revanche par rapport à The Voice Kids ?

Non ce n'est pas une revanche, je me dis juste que je n'étais pas prêt encore. 2015, ce n'était pas mon année. Il fallait que j'attende encore un peu, j'ai un peu comme l'impression que c'était écrit. Et j'en suis tellement fier. J'ai travaillé dur avant de recommencer et je suis si content que ça paie aujourd'hui.

À ton avis, c'est ça qui a fait la différence ?

Je pense que c'est la maturité, l'envie, le travail, la passion ! Et le plaisir de faire le showman à chaque prestation. J'ai essayé d'être le plus moi-même, de donner le meilleur de moi, et je pense que le public a aimé. Et je compte en donner encore plus après. M Pokora m'a poussé dans cette direction. J'espère qu'il va continuer de me prendre en main, en tout cas et m'accompagner dans le grand bain.

Quel a été ton plus beau souvenir de l'émission ?

C'est cette finale et le duo avec Matt. C'est passé tellement vite. Je n'ai rien vu passer. C'était un pur moment de partage.



Tu as gagné avec 32% des voix, loin devant Lucie, tu t'y attendais ?

Pas du tout. J'avais très peur. Quand M Pokora était à côté de moi, à l'annonce du gagnant, je sentais qu'il était encore plus stressé que moi. Je pensais que Nicola allait gagner. Il chante bien, certes, ils chantent tous bien, mais je pensais vraiment que ce serait lui.

Tu regardais un peu ce que disent les personnes sur toi, sur les réseaux sociaux ?

C'est mon plus grand défaut, je crois. Je regarde tout ce qu'il se dit et parfois, je ne devrais pas, je tombe sur des messages qui me chagrinent un peu. On me dit souvent qu'il ne faut pas, mais je suis quelqu'un qui aime savoir ce qu'on dit de moi. Et ça peut être bien... d'autres fois pas trop bien ! (rires)



Quel conseil t'as donné M Pokora pendant cette finale ?



Après la première prestation, il me sentait un peu stressé, il m'a dit juste dit "mec, c'est la finale, profite au maximum et après ça, souffle". J'ai fait le duo avec Soprano, puis le duo avec lui, et ça allait beaucoup mieux. J'ai fait comme il m'a dit, j'ai profité au maximum.



Et sur l'ensemble de l'émission, quel a été son meilleur conseil ?

De chercher la perfection. Je ne sais pas si c'est un conseil. De travailler. Et de toujours se remettre en question, tout le temps. Et ne jamais croire que tout est acquis. C'est important, de toujours se remettre en question.

Quelle a été votre relation pendant toute l'émission ?



C'est officiellement mon grand frère ! (rires) Quand je pleurais, il me prenait dans ses bras, quand on était heureux, on dansait ensemble. C'est plus qu'un coach, c'est mon mentor. C'est une relation magique. C'est lui mon choix de coach, depuis le début. L'histoire est forte et belle parce que lui aussi a commencé dans la musique en gagnant un télé-crochet et moi je gagne The Voice. C'est fou !



Chanter avec Soprano, ca fait quoi ?

Soprano c'est un plaisir. Il m'a refilé sa bonne humeur et une pêche. J'étais heureux et je n'en reviens pas. Je passe par plusieurs chemins, je passe par plusieurs émotions.

Quels sont tes projets pour la suite ?

Faire un album, faire le showman dans toutes les salles de France ! J'ai envie de sortir un single, mais on verra plus tard, pour le moment, on profite.

Est-ce que tu ressens une petite pression ?

J'ai hâte de commencer mon projet, mais j'ai peur que le public ne suive pas, j'espère prendre la bonne direction et que j'aurais la bonne équipe avec moi. Je ne sais pas encore vers où je veux aller. Mais, je me dis que c'est rare en France, les chanteurs qui chantent en français avec cette influence américaine. Il n'y a que M.Pokora. Et si j'ai l'occasion de faire un single, ce serait dans la même veine. Une chanson sur laquelle on peut danser. A l'Américaine !

Autre que musicalement, qu'est-ce que t'as apporté The Voice ?

C'est une belle expérience humaine. On sent toutes les énergies des talents qui nous portent et nous poussent Et sur cette finale, je sais qu'ils sont contents et fiers pour moi. On a un lien très fort. Et puis il n'y a pas que les talents, il y a toutes les équipes. Elles pleurent avec nous, elles rient avec nous.