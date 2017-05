Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les places sont chères dans The Voice. À chaque émission, ils sont quatre à quitter l’aventure. À l’issue de cette deuxième émission en direct, quatre talents n’ont pas eu la chance de décrocher leur ticket pour partir sur les routes de France pour la tournée The Voice.



Dans l’équipe de M. Pokora, Lisandro Cuxi a littéralement survolé la compétition avec sa reprise de Love on the Brain de Rihanna. Il a été sauvé par le public. Le coach a dû faire un choix entre Ann-Shirley et l’excentrique Marius. Le chanteur a décidé de continuer l’aventure avec la jeune femme éblouissante avec sa reprise de Marcel de Christophe Maé.



Dans la team de Zazie, le public a été conquis, une fois de plus par le charme du Sicilien Nicola Cavallaro. Le chanteur aime la France et la France lui rend bien puisque les téléspectateurs ont décidé de le sauver. Zazie avait le choix de garder Marvin Dupré ou Matthieu. C’est le rockeur qui poursuit l’aventure. Elle considère que s’il n’est pas encore tout à fait prêt, la tournée The Voice pourra l’aider à progresser.



Florent Pagny a dû choisir entre Hélène et Lucie. En effet, Shaby a été sauvée par le public, conquis par la prestation de I Will Always Love You. Le coach devait choisir entre ses "deux princesses" et c'est parce qu'il est quelqu'un de fidèle qu'il décide de garder Lucie, talent qui avait rejoint son équipe dès les auditions à l'aveugle. Enfin dans l'équipe de Mika, Audrey et Vincent Vinel sont les deux chanceux qui participeront à la tournée The Voice. Le parcours d'Imane s'arrête là après une très belle reprise de "Get Lucky".