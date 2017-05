Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le "show-man a fait le show", selon Nikos Aliagas. A l'occasion du premier direct de The Voice saison 6, Lisandro Cuxi a relevé le défi de chanter et danser sur scène. Accompagné de danseurs, le jeune Cannois a revisité 24K Magic du chanteur américain Bruno Mars. Et quand on voit les codes utilisés par le talent, les internautes sont unanimes : il est le petit frère de son coach, M Pokora. C'est d'ailleurs lui qui lui a donné ses conseils les plus précieux lors des répétitions la semaine dernière. "Il faut que tu captes la scène, il faut que tu saches où te placer", lui avait-il prodigué à quelques jours de la première émission en direct. Des conseils plus que bénéfiques pour son poulain, qui a provoqué un ras-de-marée sur scène et sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à associer la performance de Lisandro Cuxi à celles de M Pokora. "Lisandro c'est un mini M Pokora hahaaaa dingue #TheVoice", "Lisandro est en train de devenir un "mini" M.Pokora J'adooooore @MPokora @LisandroCuxi", "Lisandro le cousin caché de M pokora", "Oui en fait Lisandro c'est M Pokora en black Chapeau l'artiste #TheVoice", ont-il écrit pendant la soirée. Sa ressemblance avec M Pokora, Lisandro Cuxi ne s'en cache pas. Dans une interview accordée à MYTF1, le jeune homme a fait des confidences sur ses goûts en commun avec son coach. "Matt, c’est un show-man... Les arguments de M Pokora suite à mon audition à l'aveugle ont fait la différence. Il était plus profond. Musicalement parlant, on est sur la même longueur d’onde. On aime bien les mêmes chansons, on a les mêmes univers. On est complémentaires, on a le goût pour la sape (vêtements, NDLR), donc c'était l'évidence". Une chose est sûre, le talent est loin d'avoir dit son dernier mot.

Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle soirée de live de The Voice à 21h00 sur TF1 !