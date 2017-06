Par | Ecrit pour TF1 |

Il a marqué de son empreinte cette édition 2017 de The Voice. Le jeune homme de 18 ans a montré qu'il savait tout faire. Il avait échoué en finale de The Voice Kids, il remporte le trophée de la plus belle voix dans la cour des grands chanteurs. MYTF1 revient sur ses trois prestations les plus marquantes.

Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero

En demi-finale, le jeune homme a choisi d'interpréter un titre fort. Et il voulait adresser un message à son père avec qui, il n'a plus de contact depuis le divorce de ses parents. Le poulain de M. Pokora n'a pas caché son émotion. Au contraire, il a décidé de se servir de ses larmes pour se transcender et aller au bout de son titre. Le visage ruisselant de larmes, il se démonte pas. Tient les notes, tient la chanson et pose son coeur devant la caméra. Les coachs sont bouleverser. Florent Pagny et Zazie ne peuvent retenir les larmes, eux aussi. M Pokora se lèvera pour aller enlacer et réconforter son talent sur la scène de The Voice.





Love On The Brain de Rihanna

Après avoir montré qu'il était un vrai showman, Lisandro Cuxi devait montrer qu'il savait aussi se tenir au centre d'une scène et faire passer des émotions. Après Justin Timberlake ou Bruno Mars, il s'est attaqué à une autre popstar international. Rihanna. Mais, il opte pour l'une de ses chansons les plus puissantes émotionnellement parlant : "Love on the Brain", une chanson difficile à chanter tant les notes s'amusent à jouer les montagnes russes. Mais Lisandro a une parfaite maîtrise de sa voix, il est sur de sa technique et parvient à reprendre le titre sans aucun écart de route. Les coahs lui offrent une standing-ovation.





"24k Magic" de Bruno Mars

La prestation est historique dans The Voice. Pour la première fois, un talent s'octroie le droit de livrer un véritable show à l'américaine. En reprenant 24K Magic de Bruno Mars, lors du premier prime en direct, Lisandro Cuxi veut marcher dans les pas de son idole. Lui aussi veut chanter mais il veut aussi danser. Alors, il ne se pose pas de question, il le fait. Ce soir-là, M Pokora est dithyrambique. Observe peut-être déjà qu'il possède le grand vainqueur de The Voice. Quand il apprend qu'il est sauvé et qu'il poursuit l'aventure, Lisandro explose en larmes. La pression retombe.