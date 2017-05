Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Quelle émotion ! On le savait les shows en direct sont intenses pour les coachs, le public et les talents. Lisandro en fait la parfaite démonstration. Le garçon généreux à souhait qui sait aussi bien chanter qu’assurer le show, vient de nous régaler avec sa reprise de 24K Magic de Bruno Mars. Brillante, merveilleuse, excellente, parfaite… il n’y a pas assez de mots pour décrire la qualité de l’interprétation de Lisandro.

Comme il le dévoile, la musique et la chanson sont pour lui un moyen de se dépasser. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a participé à la deuxième édition de The Voice Kids en 2015. Malgré toutes ses qualités le talent reste timide et a peur que les autres croient qu’il « se la joue ». Pourtant toujours humble et modeste, c’est un reproche que personne ne peut lui adresser. Au-delà du cadeau qu’il offre en chantant parfaitement, Lisandro est aussi quelqu’un de très touchant. Soumis comme les autres talents à un stress énorme pendant le direct, il ne peut retenir ses larmes lorsque Nikos lui annonce que le public vient de décider de lui permettre de continuer la magnifique aventure de The Voice. Félicité par sa camarade Ann-Shirley et submergé par l’émotion il ne peut retenir de chaudes larmes. Un moment d’une intensité rare qui ne peut que toucher tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour vivre de nouvelles émotions avec Lisandro.