"Le coeur montre la voix"

Pour se dire "merci" mutuellement, Zazie et Nicola Cavallaro reprenaient "Time after Time" de Cyndi Lauper, un duo suspendu et hors du temps démontrant du respect mutuel que l'un éprouve pour l'autre. Des conseils de Zazie, Nicola retient ceux qui ne portaient pas sur la voix, mais les autres. Le coeur. Et la coach de conclure : "le coeur montre la voix". Ou la voie. Une nouvelle preuve que Zazie sait jouer sur les doubles sens.

Slimane en est là

Moins d'un an après son premier album, l'ancien poulain de Florent Pagny se prépare à sortir son successeur. En prélude à celui-ci, il dévoile sur la scène de The Voice, son premier extrait : "J'en suis là", écrit par Jim Bauer. Une chanson qui colle parfaitement à l'univers complexe entre chanson et musique urbaine dont les mots sont parfaitement choisis et pesés. Important quand on sait que la force de Slimane c'est le poids qu'il met dans chaque mot.





Shakira, invitée de prestige

Après Katy Perry, c'est à Shakira de faire un tour sur le plateau de la finale de The Voice. Et qui dit finale, dit duo avec les finalistes. Shakira, accompagnée de Black M ont partagé la scène avec la jeune Lucie, impressionnée mais très professionnelle pendant ce trio plein d'énergie. Shakira donnera un conseil à la jeune adolescente : la scène, ça peut s'arrêter demain, il faut profiter au jour le jour.

Vincent Vinel joue de la musique avec Calogero

Calogero aussi s'apprête à sortir un nouvel album. Son premier extrait s'appelle "Je joue de la musique" et il a joué de la basse électrique avec Vincent Vinel, le temps d'un duo très rock. Le talent de Mika s'est complètement intégré au groupe de l'interprète de "Si seulement je pouvais lui manquer".





Lisandro dit merci "maman"

A peine a-t-il soulevé le trophée de meilleur voix 2017, Lisandro a tenu à remercier une personne en premier. Sa maman. "On a travaillé si fort ces dernières années". Le jeune homme s'était déjà illustré dans The Voice Kids, il avait échoué en finale. Il prend sa revanche un an plus tard au côté de celui qu'il surnomme M.P. En gagnant, il offre aussi le doublé à M Pokora, lui qui avait gagné aussi The Voice Kids 3, alors qu'il débutait comme coach.