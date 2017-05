Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui dit samedi dit The Voice. Ce soir, vous avez rendez-vous à 21h00 pour suivre la dernière épreuve ultime. L’équipe de Zazie et celle de M Pokora est presque prête ! Petit coup d’œil sur les morceaux que vous entendrez dans quelques heures…

Ils sont prêts ! Dans quelques heures, vous avez rendez-vous pour l’ultime phase de The Voice. Après avoir entendu les talents de Mika et Florent Pagny, qui ont sauvé trois de leurs six talents d’origine, c’est au tour de Zazie et M Pokora de lâcher les chiens. Ce soir, ils sont 18 à défiler sous vos yeux. Trois par trois, ils vont se livrer une dernière fois face à leur coach qui n’en sauvera qu’un ! Mais attention, car une fois de plus, les autres coachs ont la possibilité de voler un talent. Ce soir encore, les musiciens vous ont concocté une playlist aux petits oignons.

Il y a tout d’abord Le Livre de La Jungle. Un talent chantera le mythique Être un homme comme vous. Remis au goût du jour par Ben l’Oncle Soul il y a de ça quelques années, le morceau très jazzy devrait faire danser les coachs. Dans un tout autre registre, Fresh du groupe Kool & the Gang. Et c’est Matthieu, le rockeur de la team Zazie qui s’y frotte. Quand on connaît sa puissance vocale et sa maîtrise des notes longues, on se dit que son interprétation sera comme à son habitude magique. Une jeune femme reprendra Kiss from a rose de Seal. Véritable déclaration d’amour, le texte devrait émouvoir les coachs pendant la soirée. Céline Dion sera également de la partie ! Un talent interprétera Le Balais et un autre reprendra J’ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau. Du récent, de l’ancien, du classique… Tous les styles se rencontrent ce soir à 21h00 dans The Voice !