London Loko est née au Cameroun mais quitte le pays très jeune, sans connaître son père biologique. Très affectée par ce manque, elle décide, il y a 2 ans, de partir à sa rencontre en Afrique. Ce moment fort et émouvant déclenche quelque chose de positif chez la jeune femme. “Mon père m’a apporté beaucoup d’amour. L’amour que je cherchais depuis petite,” confie London Loko dans son portrait. Après cette rencontre avec ses racines, elle se sent plus libérée, s’assume davantage et prend conscience qu’elle veut vivre à fond sa passion: la musique. Sur la scène de The Voice, London Loko va penser à sa famille et espère la rendre fière.







London Loko - “Smile” de Lilly Allen

Pour les auditions à l’aveugle, elle a décidé de défendre la chanson de Lilly Allen, “Smile”. Son interprétation a convaincu Julien Clerc et Mika à la dernière seconde. London Loko termine sa prestation en larmes, émue d’avoir décroché son ticket pour la suite de la compétition. “C’est très étrange ce que tu as fait mais dans un bon sens. A la fin, ça m’a provoqué un énorme sourire,” commente Mika. “On pense aux Caraïbes quand vous chantez mais on pense aussi à Billie Holiday sans la douleur. Avec cette voix qui est tellement particulière et personnelle, c’est ça qu’on recherche,” explique Julien Clerc. “Vous avez une voix pour mettre la banane aux gens et croyez-moi, on en a besoin par les temps qui courent ... ” C’est avec Mika que London Loko a décidé de poursuivre son aventure The Voice.