WHITNEY



Whitney, une voix puissante guidée par une âme sensible. Elle est la première à se lancer sur la scène du studio 217. Elle interprète le titre “Shallow” de Lady Gaga et Bradley Cooper, extrait de la bande-originale du film A star is born. “Quelle interprétation extraordinaire ! Ce soir, tu es la star,” commente Soprano.

LONDON LOKO

London Loko oscille sur scène entre une grande pudeur et une âme de showgirl. Ce soir, elle chante “La grenade” de Clara Lucciani comme pour assumer sa différence. "C'est pour ça que cette émission est dingue. London Loko est la preuve que la détermination peut exploser une performance," confie Mika. "C'est une battante et j'adore ça" pour Jenifer.



GJON'S TEARS



Gjon's Tears est l’une des voix les plus techniques de la saison mais ce soir, il a choisi la chanson parfaite pour laisser parler sa sensibilité : "SOS d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine. "Depuis le début, il nous a montré plusieurs facettes et pour ce soir, il nous a réservé la facette de l'émotion et il a pris notre coeur," commente Julien Clerc.



ALBI

Albi se confronte avec son univers urbain et sa voix de crooner chaque samedi sur la scène de The Voice. Pour son premier show en direct, il performe sur "Tout oublier" d'Angèle feat Roméo Elvis.







Qui a été sauvé dans l'équipe de Mika ?



Grâce à vos votes, deux premiers talents ont réussi à se qualifier pour la prochaine étape de cette huitième saison. Il s’agit de WHITNEY et GJON'S TEARS ! Mika a choisi de qualifier LONDON LOKO.

C’est donc malheureusement ALBI qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette première soirée en direct.

