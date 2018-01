Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Lors des premières auditions à l’aveugle de "The Voice 7", l’un des talents n’est pas passé inaperçu. Edouard Edouard a séduit Zazie mais il a surtout surpris les coachs et les internautes avec son look atypique.

Les téléspectateurs se souviendront longtemps de la prestation d’Edouard Edouard sur la scène de The Voice. Dès son arrivée sur le plateau du show musical, le jeune homme de 28 ans a fait mouche. Et pour cause, il y avait un grand décalage entre sa voix et son look "d'avocat" comme l'a qualifié Mika. Les coachs n’ont d’ailleurs pas tardé à le savoir. Zazie s’est retournée la première dès qu’elle a entendu les premières notes de Si tu m’aimes encore de Nino Ferrer.

Bouche bée, la chanteuse a été conquise par la puissance vocale hors norme d’Edouard Edouard mais aussi par son style vestimentaire. En effet, le Marseillais portait un costume-cravate très élégant qui n’a pas laissé insensible ni l’artiste ni les internautes ! "Vous avez du style dans la voix mais en plus, quand on se retourne, vous avez du style donc c’est quand même vachement intéressant ! (…) Quand il y a du paradoxe, j’adore ça ! Et là il y a un énorme paradoxe et donc forcément c’est extrêmement excitant en tant que coach, que fille… Que tout !", a déclaré la coach avant d'évoquer la nonchalance du chanteur.

Sur Twitter, les internautes étaient très intrigués par le look du candidat. Il faut dire que ce n'est pas commun de se présenter à une audition avec un style aussi particulier. Certaines téléspectatrices ont déjà craqué pour Edouard Edouard et ses airs de gentleman qui a tout naturellement rejoint l’équipe de Zazie.