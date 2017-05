Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Moi j'ai besoin d'amour, des bisous des câlins moi j'en veux tous les jours", chante Lorie Pester dans sa chanson J'ai besoin d'amour sortie en 2002. 15 ans plus tard, la chanteuse qui a fêté ses 35 ans hier ne s'attendait sûrement pas à ce que deux talents de The Voice 6 remettent ce hit au goût du jour. C'est à l'occasion d’un cover diffusé en exclusivité sur MYTF1 que Nathalia et Valentin Stuff ont poussé la chansonnette sur ce morceau devenu culte au fil des années. Avec sa voix rauque et suave, le talent de 23 ans a réussi à se réapproprier une chanson plutôt girly à sa façon, et ça fonctionne ! Ajoutez à cela la voix limpide et délicate de Nathalia et vous obtenez un mélange homogène et délicieux en tête.

Ravie à l'idée de voir l'un des morceaux notables de sa carrière de chanteuse, Lorie Pester n'a pu résister à l'idée de remercier les deux artistes via son compte Twitter. "Merci @Nahillya @ValentinStuff. Quel beau cadeau pour mon anniversaire ! Je vous suis dans l'émission. Je vous souhaite beaucoup de succès", a-t-elle écrit, amusée de voir que sa chanson est encore dans toutes les têtes des années après. Touché qu'une artiste qui a bercé l'enfance de millions de français lui adresse ce message, Valentin Stuff a tenu à lui adresser ses remerciements les plus sincères. "Merci @LoriePester c'était un plaisir d'interpréter cette chanson, venue de nos jeunesses mutuelles". Ce à quoi, la chanteuse française a répondu à nouveau : "Ça m'a beaucoup touché. Je te souhaite une belle aventure @TheVoice_TF1 ! Amuse-toi ! Et je suis sûre que l'on aura l'occasion de se croiser". Prochaine étape, un duo sur la chanson Ta Meilleure Amie ?