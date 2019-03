Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 23 mars, sur TF1 : Loris revisite “Souffrir par toi n’est pas souffrir” de Julien Clerc.

Depuis tout petit, la musique accompagne Loris. Le jeune homme commence à apprendre la guitare puis se met à chanter. C’est grâce à ses parents que le jeune homme a pu s’épanouir dans sa passion. Ne le voyant pas heureux en faculté d’économie, ils le poussent à arrêter pour faire ce qu’il aime vraiment. Il intègre alors une école de musique à Nancy. Ce soir, il interprète une chanson de Julien Clerc, “Souffrir par toi n’est pas souffrir”, en hommage à sa grand-mère dont il était très proche. Pour Loris, The Voice est un rêve d’enfant et voir Julien Clerc se retourner serait le plus beau des compliments.

“Souffrir par toi n’est pas souffrir” - Julien Clerc

Sur la dernière note de sa musique, Julien Clerc appuie sur son buzzer. “Merci beaucoup,” commence l’artiste. “Merci de reprendre ma chanson”. “Je pense qu’au début, vous aviez le trac. Ensuite, vous avez chanté la mélodie en la faisant complètement à votre façon et ça, ça me touche au plus profond … Bienvenue dans mon équipe !”. “Elle est belle l’histoire. C’est très émouvant,” commente Jenifer. Les larmes de joie de Loris viennent compléter l’équipe de Julien Clerc.